Estrela do TikTok, Khaby Lame é pego pela imigração dos EUA

O influenciador Khaby Lame, dono da conta mais seguida do TikTok, foi detido por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos na última sexta-feira (6), no aeroporto de Las Vegas. Segundo o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), ele havia ultrapassado o período permitido de permanência no país com seu visto.

Cidadão italiano, Khaby foi liberado no mesmo dia após receber autorização para sair dos EUA voluntariamente. Desde então, ele já deixou o território americano.

Com mais de 162 milhões de seguidores, Khaby ficou famoso em 2020 com vídeos humorísticos que ironizam soluções complicadas para problemas simples. Ele é embaixador da Unicef e tem contratos com marcas como Hugo Boss, Sony Pictures e Walmart.

A detenção ocorre em meio ao endurecimento da política migratória sob Donald Trump, que tem intensificado fiscalizações e deportações nos Estados Unidos. Até o momento, o influenciador não se pronunciou sobre o caso.

