Corrida na Ufam reúne mais de 2 mil atletas em homenagem ao meio ambiente

Evento celebrou o meio ambiente, o aniversário do Batalhão e promoveu inclusão, com estrutura, segurança e distribuição de mudas.

Mesmo com chuva logo cedo, mais de 2 mil atletas, militares e civis participaram da 3ª Corrida do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizada neste domingo (08/06), na área da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), zona sul de Manaus.

O evento celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente (5) e o aniversário do Batalhão Ambiental, consolidando-se como tradição entre os corredores da cidade.

A largada aconteceu às 6h da manhã, com percurso de 7 km. A corrida teve estrutura completa, com segurança, pontos de hidratação e distribuição de mudas de plantas ao final, como incentivo ao cultivo de árvores.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, destacou que a corrida fortalece a relação da polícia com a sociedade e estimula práticas saudáveis. O comandante do Batalhão Ambiental, tenente-coronel Victor Melo, ressaltou o orgulho de realizar o evento dentro da Ufam, considerada uma das maiores áreas de floresta urbana do Brasil.

A corrida também teve espaço para inclusão: atletas com deficiência (PcD) participaram e foram homenageados. O tradicional “TOP 100” premiou os 100 primeiros colocados, além dos cinco primeiros de cada categoria.

A corredora Alessandra da Costa, que participa desde a primeira edição, elogiou a organização e convidou o público para as próximas edições. “É uma corrida segura, rodeada de verde e com uma vibe incrível, mesmo com chuva”, afirmou.

A PM orienta a população a denunciar ações criminosas pelos números 181 ou 190. O sigilo da identidade é garantido.

