Motorista sem habilitação é flagrado dirigindo micro-ônibus na Djalma Batista 

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi flagrado conduzindo um veículo do transporte complementar (Executivo) durante fiscalização realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na tarde desta segunda-feira (9), na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da capital.

Durante a abordagem, o condutor ainda tentou trocar de lugar com o pai, que estava no interior do veículo, numa tentativa de burlar a fiscalização. No entanto, a equipe do IMMU percebeu a manobra irregular e realizou as autuações cabíveis.

O motorista foi multado em 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs) por dirigir sem habilitação. O veículo também foi autuado em mais de 30 UFMs devido ao para-brisa trincado, condição que compromete a visibilidade e a segurança da condução.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Sousa, alertou para os riscos desse tipo de irregularidade. “Permitir que uma pessoa sem habilitação conduza um veículo de transporte público é colocar em risco a vida dos passageiros e de todos que circulam pelas vias. A fiscalização atua justamente para coibir esse tipo de prática e garantir a segurança da população”, afirmou.

A Prefeitura de Manaus reforça que o transporte complementar deve seguir rigorosamente todas as normas de segurança e a legislação vigente. As ações de fiscalização do IMMU ocorrem diariamente para garantir um transporte mais seguro e confiável para todos os usuários.

