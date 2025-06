Amazon Fest 2025 reunirá mestres da capoeira em Manaus

Manaus será palco da segunda edição do Amazon Fest 2025, evento promovido pela Fundação Capoeira no Amazonas. Com atividades nos dias 13 e 14 de junho, a programação contará com mestres renomados da capoeira e diversas atrações abertas ao público.

As ações serão realizadas no Parque Rio Negro, também conhecido como Orla do São Raimundo, e no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, ambos na zona Oeste da capital.

Entre os destaques estão aulões, rodas de boas-vindas, apresentações culturais e a cerimônia de batizado e graduação dos novos praticantes da Fundação Capoeira.

“Estamos orgulhosos em realizar mais uma edição com a presença do Mestre Serpente, da Mestra Índia e de atletas convidados do Rio de Janeiro e do Pará. É uma celebração da capoeira e da cultura popular brasileira”, destaca o mestrando André Júlio, da equipe organizadora.

Programação do Amazon Fest 2025

📍 Sexta-feira, 13 de junho – Parque Rio Negro

📌 Rua Beira Mar, 121 – São Raimundo

🕕 Das 18h às 21h

18h30: Aulão de capoeira com Mestre Serpente e Mestra Índia (R$ 30)

19h30: Roda de boas-vindas – Gratuita e aberta ao público

📍 Sábado, 14 de junho – Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

📌 Avenida Brasil – Santo Antônio

🕓 A partir das 16h

16h: Apresentação do Maracatu Pedra Encantada

16h30 às 20h: Batizado e cerimônia de graduação

Presenças confirmadas

Do Rio de Janeiro:

Mestre Serpente

Mestra Índia

Instrutora Carol

Professor Play

Professor Chaolin

Instrutor Pedro Poty

Do Pará:

Graduado Meia Lua

Capoeira manauara em evento nacional

A representação manauara já esteve presente no maior evento da escola, o Apaixonados por Capoeira, sediado no Rio de Janeiro. Em 2022, o mestrando André Júlio participou da edição anual.

Em 2023, a Fundação Capoeira em Manaus sediou seu primeiro grande evento, com a presença do Mestre Serpente. No ano seguinte, os atletas André Júlio, Graduada Magrela e Instrutora Laninha participaram novamente do evento no Rio de Janeiro e conquistaram dois troféus e seis medalhas.

“A cada ano, o Amazon Fest vem ganhando mais destaque entre os grandes eventos de capoeira realizados em Manaus, que conta com diversos grupos atuantes. Para mim, realizar essa edição é uma questão de honra, pois nossa intenção é sempre dar o melhor possível — e graças ao empenho da nossa equipe, isso tem se tornado realidade”, conclui André Júlio.

