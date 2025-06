STF suspende interrogatórios sobre suposta tentativa de golpe; Bolsonaro depõe à tarde

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu temporariamente a sessão desta terça-feira (10), que trata dos interrogatórios dos réus no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Pela manhã, foram ouvidos:

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha)

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)

Augusto Heleno (ex-ministro do GSI)

12h30: Intervalo para almoço

14h30: Previsão para retomada dos trabalhos com o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Os interrogatórios fazem parte da investigação do chamado “núcleo crucial” da ação penal sobre os atos golpistas. Na segunda-feira (9), já haviam deposto o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem.

O depoimento de Bolsonaro deve ser o ponto alto da sessão, com questionamentos sobre seu envolvimento nos eventos pós-eleição.

A defesa dos réus tem alegado excesso de formalismo no processo, enquanto a acusação sustenta a gravidade das provas coletadas.

A sessão está sendo acompanhada ao vivo por veículos de imprensa e transmitida oficialmente pelo canal do STF.

Leia mais:

Interrogatório de Bolsonaro no STF: veja onde assistir ao vivo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱