“Passei 15 dias muito bonitos”, diz Ancelotti sobre treinar Seleçao Brasileira

Ancelotti classifica Brasil para a Copa e celebra início com vitória

SÃO PAULO — Em apenas duas semanas no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti já alcançou o primeiro objetivo: garantir o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A vaga foi confirmada com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena. A partida também marcou o aniversário de 66 anos do treinador italiano, homenageado pela torcida com um mosaico que dizia “Parabéns, Carletto”.

“Passei 15 dias muito bonitos”, declarou Ancelotti na coletiva após o jogo. “O recebimento do povo brasileiro foi incrível. Hoje no estádio, recebi muitas camisas de presente. Faltava só a vitória. Estou muito feliz”, completou.

Primeiras impressões e descanso merecido

Após anos no comando do Real Madrid, Ancelotti ainda não havia tirado férias. Agora, com a vaga no Mundial garantida, ele planeja um período de descanso.

“Primeiro vou entrar de férias, depois vou observar o Mundial de Clubes e também outros jogadores que estão ao redor do mundo”, afirmou. O técnico destacou que a lista final para a Copa ainda não está definida, mas elogiou os convocados da primeira fase de trabalho.

Esquema tático em construção

Ancelotti fez mudanças táticas importantes entre o primeiro e o segundo jogo sob seu comando. Depois de utilizar um esquema com três meio-campistas contra o Equador, o técnico montou uma formação mais ofensiva diante do Paraguai, apostando em um quarteto de ataque.

“É um sistema que podemos utilizar, assim como o 4-3-3”, explicou o treinador. “Hoje, o Matheus Cunha não era exatamente um centroavante, mas um meia-atacante, ajudando mais como um camisa 10. O importante é manter a intensidade com e sem a bola. Para pressionar, é preciso correr.”

Apesar do placar apertado e das poucas chances claras, Ancelotti fez uma leitura positiva da atuação da equipe.

“Fizemos uma boa partida no primeiro tempo. No segundo, o ritmo caiu, o que é normal. Precisamos melhorar, mas estou contente.”

Próximos compromissos da Seleção

Com a classificação assegurada, o Brasil volta a campo em setembro para as duas últimas partidas das Eliminatórias. A equipe enfrenta o Chile, no dia 4, em local ainda indefinido, e fecha a campanha diante da Bolívia, no dia 9, fora de casa. Após isso, a CBF deve marcar amistosos internacionais para que Ancelotti continue sua preparação de olho na Copa do Mundo.

A trajetória da nova Seleção está apenas começando, mas o clima interno é de otimismo. Com respaldo da torcida, apoio dos jogadores e o talento de um dos técnicos mais vitoriosos do futebol mundial, o Brasil inicia uma nova era com os olhos voltados para 2026.

