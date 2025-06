Deolane Bezerra se pronuncia após pedido de indiciamento por lavagem de dinheiro

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), para se manifestar pela primeira vez após a divulgação de que seu nome pode ser incluído na lista de indiciamentos da CPI das Apostas Esportivas, conhecida como “CPI das Bets”. O relatório final da comissão deve ser votado no Senado na próxima terça-feira (17).

No desabafo publicado nos stories do Instagram, Deolane afirmou que pretende se pronunciar de forma mais detalhada após a votação do relatório, mas já deixou clara sua indignação com a condução do processo.

“Não estou [indignada], talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma mulher nunca pode nada, principalmente ‘se meter’ a fazer algo liderado por homens”, afirmou.

A influenciadora disse ainda que sua luta é “contra o sistema” e contra “quem usa a máquina do Judiciário para satisfazer interesses próprios”. Ela negou qualquer irregularidade e reforçou que sempre atuou dentro dos limites da lei.

“Sempre declarei meus impostos e fui transparente nas minhas publicidades, diferente de muitos que estão por aí livres e passando batido… Mas por quê??? Vamos entender juntos????”, questionou.

Finalizando a sequência de publicações, Deolane cravou: “A pessoa aqui não tem dom pra vítima!!!”.

O nome da influenciadora foi citado no contexto da CPI por suposta promoção de sites de apostas esportivas que, segundo os senadores que conduzem a investigação, estariam sendo usados para práticas ilícitas como lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Até o momento, Deolane não foi oficialmente indiciada, e o relatório da CPI ainda será submetido à votação pelos membros da comissão.

Assim como ela, o nome da influenciadora Virginia Fonseca também aparece na lista feita pela senadora Soraya Tronicke (PODE). “Deolane aparece em várias postagens fazendo propaganda da empresa. É pouco provável que, em tão pouco tempo, após ter fundado a empresa, ela tenha simplesmente deixado de ser sócia efetiva e passado a ser apenas garota propaganda”, afirma o documento.

