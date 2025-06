VÍDEO: Briga entre irmãos termina com um morto no Japiim

Um homem identificado como Lazáro Bruno de Carvalho, de 39 anos, morreu após ser esfaqueado até a morte pelo próprio irmão na rua Jupiá, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, nesta quarta-feira (11).

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima era usuária de drogas e, em determinado momento após entrar na casa da mãe, passou a agredi-la. O irmão de Lázaro viu a cena e começou a brigar fisicamente com a vítima.

As agressões se estenderam para fora da casa, e o irmão acabou esfaqueando o outro, que morreu ainda no local. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

