Polícia apreende 33 tabletes de drogas após denúncia em barco no porto de Fonte Boa

Skunk e pasta base estavam escondidos em embarcação no porto do município.

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 33 tabletes de maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). A droga estava escondida em uma embarcação atracada no porto local.

A operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (11/06) por agentes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa. A ação foi desencadeada após informações repassadas pela equipe da Base Arpão, que recebeu a denúncia sobre a carga ilícita.

Polícia investiga origem e destino da droga

Segundo o delegado Jeferson Vicente, titular da 55ª DIP, os policiais realizaram diligências no local indicado e conseguiram interceptar o embarque.

“Conseguimos localizar os entorpecentes durante a abordagem. Agora, vamos investigar a origem da carga, seu destino e identificar os responsáveis”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil segue com as investigações para desarticular possíveis rotas do tráfico na região.

