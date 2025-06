Atleta da Vila Olímpica brilha e leva ouro no Brasileiro Sub-18 de Atletismo

Atleta amazonense brilha no Campeonato Brasileiro Sub-18, conquista ouro nos 400 metros rasos e se destaca como promessa do atletismo nacional

Manaus (AM) – A atleta Samara Macena, que treina na Vila Olímpica de Manaus, praça esportiva administrada pelo Governo do Amazonas, conquistou a medalha de ouro nos 400 metros rasos femininos sub-18.

O título foi progresso no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-18, organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) realizado entre os dias 7 e 8 de junho, na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

“O Governo do Amazonas segue comprometido em oferecer estrutura e suporte para que nossos jovens continuem conquistando vitórias e levando o nome do estado para o cenário nacional. A Vila Olímpica de Manaus cumpre um papel fundamental na formação de talentos”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo.

Com o tempo de 56,13 segundos, marcado no final da prova, Samara alcançou seu melhor desempenho na carreira, consolidando-se como um dos principais nomes da modalidade no país. A atleta começou no atletismo em 2021, ela participou de uma seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros e, desde então, tem realizado resultados cada vez mais expressivos, como no Troféu Norte Nordeste 2024, onde conquistou sua primeira medalha fora do Amazonas.

Após conquistar o lugar mais alto do pódio e assumir a liderança do ranking nacional Sub-18, Samara celebrou o resultado e destacou a superação durante a prova.

“A competição foi bem disputada. No início, esperava um ritmo mais controlado, mas percebi que as adversárias eram muito fortes. Então, decidi me superar e consegui melhorar minha marca pessoal, alcançando o primeiro lugar”, comentou Samara.

Atleta em constante evolução, Samara já projeta novos desafios e sonha com a oportunidade de representar o Brasil em competições internacionais.

“Estou aguardando a convocação para o Campeonato Ibero-Americano, que será realizado no Paraguai. Também estou me preparando para o Campeonato Brasileiro Sub-20 e buscando uma vaga para o Sul-Americano Sub-20, prevista para o segundo semestre”, completou o atleta.

Além da conquista de Samara Macena, o esporte amazonense celebrou outras duas medalhas no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18. A atleta Sarah Mesquita garantiu a prata no salto em altura, com a marca de 1,66 metro, enquanto Maria Paula Falcão conquistou o bronze no lançamento de dardo, ao atingir 40,43 metros.

Leia mais:

Atleta amazonense fará teste na base do Fluminense

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱