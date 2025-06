Homem é preso após se passar por cliente e assaltar pastelaria em Manaus

Tiago Sá da Silva, de 21 anos, foi preso nesta quinta-feira (12/06) pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Ele foi capturado na rua Cassiterita, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus, durante uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Wenceslan Queiroz, Tiago já estava sendo investigado por um roubo ocorrido no dia 3 de junho deste ano, quando se passou por cliente em uma pastelaria no bairro Flores, zona Centro-Sul. Na ocasião, ele pediu dois pastéis e, em seguida, sacou uma arma de fogo, roubando os celulares da proprietária e de um cliente do local.

Após uma denúncia anônima, a equipe de investigação confirmou a identidade do autor e solicitou à Justiça a prisão preventiva, que foi deferida.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito quatro celulares, duas porções de cocaína e dinheiro em espécie, o que resultou também na prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Tiago Sá da Silva responderá pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Ele está à disposição da Justiça.

