Jacó Rodrigues Sombra foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de sua ex-companheira, em Carauari, interior do Amazonas.

O crime aconteceu em 7 de abril de 2024 e foi cometido com extrema crueldade, na frente das filhas do casal. O Conselho de Sentença reconheceu todas as qualificadoras apresentadas.

Julgamento confirma todas as qualificadoras

Durante o julgamento, realizado na segunda-feira (9), os jurados rejeitaram a tese da defesa de homicídio privilegiado por violenta emoção.

A sentença foi proferida pelo juiz Jânio Tumoto Takeda, que determinou o regime inicialmente fechado. O réu saiu do júri já preso.

Crime foi motivado por ciúmes

Segundo o MPAM, Jacó não aceitava o fim do relacionamento. Por ciúmes, atacou a ex-companheira com uma faca, de forma brutal e diante das filhas pequenas.

A pena-base foi fixada em 20 anos, e ampliada pela presença das filhas no momento do crime, totalizando 25 anos de reclusão.

MP destaca importância da condenação

O promotor de Justiça Eduardo Gabriel ressaltou a importância simbólica da sentença:

“A condenação, além de aplicar a justiça ao caso concreto, punindo o criminoso, transmite uma mensagem: a atuação do Ministério Público no tribunal do júri se dá em defesa da vida. Um julgamento é isto, ou deveria ser: no início se depõe o sofrimento, no fim se faz justiça a ele.”

Justiça como resposta à violência contra a mulher

Apesar de a sentença não reverter a dor da família, o caso representa um passo importante no combate à impunidade e no fortalecimento das ações de proteção à mulher.

