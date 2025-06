Cacá De’Carli representa o Amazonas na Copa SP Light de Kart

Com apenas 16 anos, o manauara disputa a 5ª etapa do principal campeonato de kart do Brasil neste sábado (14), em Interlagos, com transmissão ao vivo.

Manaus (AM) – O Amazonas estará representado mais uma vez nas pistas de Interlagos com o jovem Cacá De’Carli, que disputa neste sábado (14), a 5ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, considerada a competição mais disputada do kartismo nacional. A prova acontece no lendário Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, e será transmitida ao vivo pelo canal FATV Sports, no YouTube.

Cacá compete na categoria Sprinter, uma das mais técnicas e desafiadoras da competição. Em um grid recheado de talentos, o piloto amazonense vem se destacando pelo estilo agressivo e pela regularidade nas etapas anteriores. A Copa SP Light é uma vitrine para as categorias de base do automobilismo e serve de porta de entrada para jovens promessas que almejam voos mais altos no esporte a motor.

No radar dos patrocinadores

Natural de Manaus, Cacá De’Carli divide seu tempo entre os treinos e provas da Copa SP Light e do Campeonato Amazonense de Kart, onde compete na categoria Graduados. Seu desempenho consistente tem chamado a atenção de especialistas do setor e o colocou no radar de equipes e patrocinadores.

“Nosso foco é preparar o Cacá para voos maiores em 2026. Ele já vem amadurecendo muito dentro e fora das pistas”, afirma Paulinho De’Carli, pai e mentor do piloto.

A família De’Carli carrega no sangue a paixão pelo automobilismo. Tanto o pai quanto o avô de Cacá são pilotos experientes, com histórico em provas de endurance. O plano é que, em breve, os três corram juntos em provas oficiais de longa duração, representando gerações unidas pela velocidade.

Tradição e talento na mesma pista

A expectativa é alta para a prova deste sábado, marcada para o início da tarde. Cacá, que vem aprimorando seu preparo físico e mental, busca somar pontos importantes na classificação geral da temporada. Com disputas acirradas e clima competitivo, a etapa promete fortes emoções aos fãs de kart.

A transmissão ao vivo no YouTube amplia o alcance da competição e permite que o público do Amazonas acompanhe cada curva e ultrapassagem do jovem talento local.

Sobre o piloto

Cacá De’Carli tem 16 anos e iniciou sua carreira no kart em Manaus. Atualmente, disputa campeonatos em duas frentes: o estadual amazonense e a Copa SP Light, que reúne os principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro. O jovem piloto busca consolidar sua trajetória e trilhar o caminho rumo às categorias profissionais.

Natural de Manaus, Cacá divide a agenda entre os desafios da Copa SP Light e o Campeonato Amazonense de Kart (Foto: Divulgação) Natural de Manaus, Cacá divide a agenda entre os desafios da Copa SP Light e o Campeonato Amazonense de Kart

( * ) Com informações da assessoria/GC

