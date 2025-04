Homem é preso por cárcere e tentativa de feminicídio no AM

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (22), pelos crimes de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado e ameaça contra sua companheira, de 26 anos. A prisão foi efetuada na comunidade de Constância, zona rural do município de Itamarati, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Micael Souza, da 68ª DIP, a equipe policial foi acionada após a irmã da vítima comparecer à delegacia e relatar o ocorrido. Segundo ela, o crime aconteceu durante a noite, após uma discussão entre o casal. Diante da denúncia, as diligências foram iniciadas imediatamente.

“Após o desentendimento, a vítima decidiu dormir em outro cômodo da residência. Mais tarde, o companheiro reagiu com extrema violência. Ele puxou seus cabelos com força, causando escoriações no rosto, empurrou-a ao chão e chegou a apontar uma faca para seu rosto, com a intenção de feri-la, mas recuou em seguida”, detalhou o delegado.