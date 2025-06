VÍDEO: Assalto em mercadinho assusta clientes na zona Norte de Manaus

Clientes e funcionários de um mercadinho enfrentaram momentos de terror durante um assalto registrado por câmeras de segurança, na sexta-feira (13), no conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem armado, com capacete de motociclista, invade o estabelecimento. Ele empurra um dos funcionários e diz com agressividade: “Vai, vai! Cadê o dinheiro?”. Em seguida se dirige até o caixa.

Em outro ângulo, a câmera de segurança mostra o assaltante gritando e xingando a atendente do caixa para ela repassar o dinheiro. O homem chega a puxar de forma agressiva o caixa da mão da mulher. A ação é seguida de mais xingamentos.

No local, uma criança presenciou o momento do assalto. Após os minutos de tensão, o assaltante recolhe o dinheiro do mercadinho e foge.

Em nota enviada ao EM TEMPO, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que o caso foi registrado e já está sendo investigado.

