Brasil conquista prata e bronze no Mundial de Judô em Budapeste

O Brasil subiu duas vezes ao pódio neste domingo (15), no terceiro dia do Campeonato Mundial de Judô, realizado em Budapeste, Hungria. A competição é a primeira grande etapa do ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 e reúne 556 atletas de 93 países. A delegação brasileira conta com 18 judocas, entre nomes consagrados e estreantes.

O gaúcho Daniel Cargnin, de 27 anos, conquistou a medalha de prata na categoria até 73 kg. Já a paranaense Shirlen Nascimento, de 25 anos, estreou no torneio com um bronze nos 57 kg.

Cargnin quebrou um jejum de oito anos sem brasileiros na final masculina do Mundial. Ele retornou às competições em abril, após oito meses afastado por lesões no ombro e tornozelo. No Pan-Americano de Santiago, levou ouro por equipes e prata no individual. Neste domingo, perdeu a final para o francês Joan-Benjamin Gaba, que venceu com um waza-ari no golden score.

“A gente costuma dizer que o Mundial, às vezes, é até mais difícil que a própria Olimpíada, porque pode dobrar algumas categorias”, disse Cargnin à CBJ. “Hoje fico feliz pela minha postura no tatame. Perdi a final, mas saio com a cabeça erguida e pronto para ajudar a equipe.”

Shirlen também brilhou. Desde o fim de 2024, ela vem se destacando no cenário internacional, com bronze no Grand Slam de Abu Dhabi e ouro no Pan-Americano. Em Budapeste, venceu a turcomena Maysa Pardayeva no golden score com um waza-ari, garantindo o bronze.

“Enfrentei uma chave difícil, mas estava bem preparada. Estou vivendo um ótimo momento e recebendo muito apoio”, afirmou Shirlen, emocionada.

Nesta segunda-feira (16), o Brasil segue na disputa com os atletas Nauana Silva e Rafaela Silva (63 kg), além de Gabriel Falcão e Luan Almeida (81 kg).

