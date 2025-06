Estudantes de Manaus brilham no xadrez das Municipíadas

Alunos do ensino fundamental competem na Arena da Amazônia, destacando raciocínio lógico e inclusão do xadrez.

Estudantes do 1º ao 8º ano do ensino fundamental da Prefeitura de Manaus participaram, nesta segunda-feira (16), da fase final da modalidade de xadrez. As disputas ocorreram nas categorias mirim, infantil e juvenil, nos naipes masculino e feminino, durante a 26ª edição da Municipíadas, promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A Arena da Amazônia sediou as partidas da categoria mirim. A competição segue na quarta-feira (18) com os jogos das categorias infantil e juvenil.

Competição e premiação

Cada partida tem duração de 15 minutos, valendo um ponto por vitória e meio ponto para empate. Ao final das cinco rodadas, o aluno enxadrista com maior pontuação será declarado campeão em sua respectiva categoria e naipe. Os três primeiros colocados receberão medalhas.

Valor pedagógico

A professora de Educação Física, Aline Silva, que acompanha alunos em diversas modalidades, destacou o valor pedagógico do xadrez, especialmente para os estudantes da zona rural.

“O projeto de xadrez veio somar muito a parte pedagógica dos alunos. Este é o segundo ano da iniciativa e trabalhamos diversas habilidades cognitivas, como o raciocínio lógico. A competição tem contribuído bastante para o desenvolvimento escolar e o interesse por uma modalidade que ainda é pouco conhecida na zona rural”, finalizou.

Alan Teixeira, professor aposentado e árbitro nacional da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), além de integrar a Federação Internacional de Xadrez (Fide), ressaltou a importância do esporte além da competição.

“O xadrez é importante não só como prática esportiva, mas também em nível pedagógico. Essa é uma competição muito significativa e daqui sairão grandes representantes do estado do Amazonas. Já fui campeão brasileiro e, hoje, atuo na organização, o que me ajuda a entender e orientar melhor os competidores, pois conheço bem a ansiedade que sentem”, explicou.

Benefícios do xadrez

Participando pela segunda vez da modalidade, o aluno Vinícius Mickael, de 11 anos, do 5º ano da Escola Municipal Alfredo Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas, contou que o projeto escolar “Formando Campeões na Aprendizagem” tem contribuído muito para seu desenvolvimento.

“Fico muito feliz por representar minha escola pela segunda vez. Quero ganhar e ficar entre os melhores. A interação com meu professor é ótima, ele já me ensinou muitas coisas. Quando comecei a jogar xadrez, fiquei mais concentrado nas aulas, porque minha mente começou a trabalhar com estratégias e isso está me ajudando a aprender mais”, ressaltou.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: ‘Xadrez na Escola’ melhora aprendizado de alunos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱