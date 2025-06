Homem é preso suspeito de estuprar garoto de 12 anos em Manaus

Um homem de 25 anos foi detido, nesta terça-feira (17), por estupro de vulnerável, crime praticado em 2020, quando a vítima, do sexo masculino, tinha 12 anos. A prisão ocorreu na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Detalhes do crime e início da investigação

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º DIP, o agressor é cunhado da irmã da vítima e frequentava a residência dela. Durante a noite, enquanto os familiares dormiam, o homem abordava a vítima para cometer os abusos sexuais.

“Em diversas ocasiões, no ano de 2020, o infrator praticou os atos libidinosos voltados à satisfação da sua lascívia. Após uma dessas situações, a vítima teria relatado os fatos para sua genitora, a qual denunciou o crime”, relatou Arruda.

Condenação e cumprimento do mandado

Segundo o delegado, na época, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) conduziu as investigações. Em 12 de junho deste ano, a Justiça decidiu pela condenação do criminoso.

“O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Vara de 2ª Vara Especializada em Crimes Contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Na manhã desta terça-feira, a equipe do 11° DIP logrou êxito no cumprimento da ordem judicial contra o indivíduo, no bairro Coroado”, disse o delegado.

Pena e situação judicial

O homem foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Padrasto é preso por estupro e agressão à enteada no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱