Articulações

Ao lado do senador Omar Aziz, Braga participou de encontro com prefeitos, vereadores e representantes do interior

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) recebeu, em Brasília, representantes de municípios de diversas regiões do Amazonas durante um encontro informal realizado nesta semana na capital federal. Participaram do momento prefeitos, vereadores, secretários municipais, dirigentes da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e o senador Omar Aziz (PSD-AM).

O encontro ocorreu em clima de confraternização, articulação e fortalecimento do diálogo com as lideranças do interior do estado durante a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O evento acontece entre os dias 18 e 21 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Pautas prioritárias

Durante a reunião, também foram discutidas pautas consideradas prioritárias para os municípios amazonenses, incluindo demandas relacionadas à infraestrutura, saúde, educação e fortalecimento das administrações locais.

“Esse encontro mostra a força dos municípios do Amazonas e a importância de mantermos essa união em defesa do nosso estado. São lideranças que conhecem de perto a realidade da população e que caminham juntas na busca por mais investimentos, desenvolvimento e qualidade de vida para o povo amazonense”, afirmou Eduardo Braga.

(*) Com informações da assessoria

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