Eleições 2026

Encontro reuniu lideranças do Avante para discutir lançamento de candidaturas e estratégias para as eleições de 2026

O partido Avante reuniu pré-candidatos a deputado federal para alinhar estratégias voltadas às eleições de 2026. O encontro contou com a participação do pré-candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida, e do prefeito de Manaus, Renato Júnior.

Durante a reunião, o grupo discutiu o evento de lançamento das pré-candidaturas e as principais bandeiras políticas que deverão ser defendidas durante o período eleitoral.

Avante prepara lançamento coletivo de candidaturas

Segundo o partido, o lançamento coletivo dos pré-candidatos e pré-candidatas deve ocorrer no próximo dia 6 de junho. O horário e o local do evento ainda serão definidos pela legenda.

Além disso, o encontro serviu para fortalecer o alinhamento político entre os integrantes da nominata federal do partido no Amazonas.

Nominata inclui nomes conhecidos no Amazonas

O Avante afirma que possui uma nominata competitiva para a disputa eleitoral de 2026. Entre os nomes apresentados pelo partido estão Eunice Nascimento, Coronel Menezes, Aryel Almeida, Radyr Junior e Shadia Fraxe.

Pré-candidatos discutem estratégias para 2026

Durante o encontro, os participantes também avaliaram o cenário político e o engajamento das pré-candidaturas nas redes sociais e nas agendas públicas.

“Com a ótima receptividade que estamos tendo de internautas nas redes sociais e das pessoas nas ruas, acredito que o Avante terá um excelente desempenho nas urnas”, afirmou Eunice Nascimento.

(*) Com informações da Assessoria

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