Clube de leitura Harry Potter realiza encontro em Manaus

A Ordem da Leitura promove reunião mágica no Beco Mágico Manaus, no dia 21 de junho, para fãs da saga

Manaus (AM) – O universo bruxo ganhou espaço entre os leitores manauaras com a criação da Ordem da Leitura — o primeiro clube de leitura dedicado aos fãs de Harry Potter em Manaus. Fundado há menos de um ano pelo enfermeiro e potterhead Kalry Slytherin, o grupo reúne leitores apaixonados pela saga para encontros mensais repletos de teorias, reflexões literárias e, claro, magia.

Próximo encontro está marcado para o dia 21 de junho, às 18h30, no Beco Mágico Manaus, uma hamburgueria temática que remete aos cenários do mundo bruxo. O local foi escolhido por oferecer uma ambientação mágica, ideal para discussões sobre os capítulos do segundo livro da saga, Harry Potter e a Câmara Secreta.

“Quis criar uma força do fandom de Harry Potter em Manaus por meio da leitura da saga. A literatura nos conecta”, explica Kalry. “Vamos compartilhar teorias, risadas e reflexões num clima leve e acolhedor.”

Como funciona o clube

A Ordem da Leitura já soma mais de 50 participantes no grupo de WhatsApp e cerca de 15 membros ativos nas reuniões presenciais. Os encontros ocorrem mensalmente e cada reunião cobre cinco capítulos da saga, promovendo uma leitura coletiva e aprofundada.

Novos integrantes são sempre bem-vindos e podem se juntar ao grupo por meio do Instagram do fundador, @kalryslytherin.

Encontro especial no Beco Mágico

O espaço escolhido para a edição de junho é mais do que simbólico. Localizado na Rua Rio Purus, 629, Vieiralves, o Beco Mágico Manaus oferece uma experiência imersiva no mundo bruxo, com decoração temática e cardápio inspirado nos livros.

Jhony Abreu, sócio da franquia em Manaus, destaca a sinergia entre o espaço e o clube.

“Essa edição vai ser especial. A saga marcou gerações e essa troca entre fãs, num local inspirado pela própria história, vai proporcionar uma experiência única”, afirma.

Serviço

O quê: Reunião da Ordem da Leitura – Clube de Harry Potter

Quando: 21 de junho (sexta-feira), às 18h30

Onde: Beco Mágico Manaus – Rua Rio Purus, 629, Vieiralves

Acesso: Entrada gratuita, consumo opcional. Informações e reservas via Instagram @becomagicomanaus

Clube de leitura de fâs da saga de Harry Potter em Manaus (Foto: Divulgação) clube-de-leitura_harrypotter_manaus clube-de-leitura_harrypotter_manaus clube-de-leitura_harrypotter_manaus



