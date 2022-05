Atletas de Manaus viajam para Brasileiro de Jiu-Jitsu

Vinicius Marinho, Webert dos Santos, Karina Menezes e Jenifer Stone embarcam no domingo (8) para Barueri (SP)

Manaus (AM)- Atletas da academia Norte Gold Team (NGT), do bairro Santa Etelvina, vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022.

Contemplados com passagens aéreas pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Vinicius Marinho, Webert dos Santos, Karina Menezes e Jenifer Stone embarcam no domingo (8) para Barueri (SP).

“Sabemos que o jiu-jitsu é um dos esportes mais praticados no Brasil. Aqui no Amazonas, somos exportadores de talentos, e o trabalho do Governo é fomentar o alto rendimento para que sigamos dando oportunidades a atletas que nos representem em grandes competições e, consequentemente, o estado seja coroado com mais medalhas”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), a competição acontece entre os dias 6 e 15 de maio. O atleta Vinicius Marinho, aspirante a oficial do Exército Brasileiro e faixa roxa, terá um desafio a mais competindo na categoria Super Pesado.

O fator preponderante é que Vinicius pertence à categoria Peso Pesado e esta será a primeira vez que o atleta competirá na categoria de cima.

“Estou tratando este momento da minha carreira como um dos meus maiores desafios. Todo atleta entende a diferença de competir em uma categoria diferente, então estou pronto para me testar em uma das principais competições do país e mostrar um alto rendimento para buscar um lugar no pódio”, destaca Vinicius.

Já para Karina Menezes, faixa marrom e que compete na categoria Galo, o primeiro desafio é o corte de peso, processo importante para a competição.

“Na vida de um atleta de alto rendimento, nosso campeonato já começa antes mesmo de entrar no tatame, isso é uma responsabilidade que precisamos encarar. Estou animada com a oportunidade que nos foi dada e espero dar o meu melhor para trazer o ouro na bagagem”, afirma Karina, confiante.

Faixa preta e líder da equipe Norte Gold Team, Eric Tinoco, mostrou-se seguro para a competição e afirmou que o objetivo é trazer na bagagem os melhores resultados.

“O apoio do governo veio no momento fundamental. Estamos enviando nossos melhores atletas para representar o estado”, conclui.

