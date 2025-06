Experiência imersiva da cultura japonesa em Manaus

O Shopping Ponta Negra promove uma noite especial de cultura japonesa nesta quinta (19), com entrada gratuita. A ação é em parceria com o Jungle Matsuri, maior festival de cultura e gastronomia japonesa da Região Norte.

Evento gratuito leva cultura japonesa ao Ponta Negra

A partir das 19h, na Praça de Alimentação, o público verá uma performance ao vivo de shodô (caligrafia japonesa) com o artista Kamari Maeda. Antes, estreia o grupo amazonense Fuugakazan, com tambores Taikô, símbolo da energia e disciplina japonesas.

Um aquecimento para o Jungle Matsuri 2025

O evento serve como prévia para o Jungle Matsuri 2025, que acontece em setembro no Centro de Convenções. A edição deste ano comemora 130 anos de laços diplomáticos Brasil-Japão.

Sobre o artista e o festival

Nascido em Fukui (Japão), Kamari Maeda começou na caligrafia aos cinco anos. Formado pela Tokyo Gakugei University, ele já realizou performances ao redor do mundo. Fundador do projeto Represent Japan TUGUMI, Maeda busca fortalecer a amizade entre Japão e Brasil, especialmente no Amazonas, onde está a maior comunidade nikkei da Região Norte.

Segundo a coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, a ação é uma oportunidade imperdível para os admiradores e, também, para quem deseja conhecer melhor a cultura japonesa a partir do olhar de um de seus maiores representantes contemporâneos.

“A parceria com o Jungle Matsuri já é uma parceria de sucesso e muito nos orgulha podermos receber esse pré-lançamento do maior festival de cultura e gastronomia japonesa em toda a Região Norte, contribuindo para disseminar, fortalecer e aproximar a cultura nipônica do nosso público”, disse Luana.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Mostra de cinema japonês acontece de quinta a sábado no Cine Carmen Miranda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱