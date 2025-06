CMM promulga sistema de cotas raciais nos concursos públicos

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou e promulgou, nesta quarta-feira (18 de junho), o sistema de cotas raciais nos concursos públicos realizados pela Casa.

A aprovação ocorreu durante a 51ª Sessão Ordinária da CMM, realizada no Plenário Adriano Jorge.

O Projeto de Lei nº 288/2025, de autoria da Mesa Diretora, institui o sistema de reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

Ao ser promulgado, o PL se torna lei e passa a valer a partir da realização do próximo concurso público a ser realizado pela CMM.

Ainda durante a votação dos Projetos de Lei, também foi aprovada uma proposta do vereador Professor Samuel (PSD), que cria uma Ação Cultural intitulada “Jovem Poeta”. Segundo o PL, a ação cultural será desenvolvida anualmente, nos meses de abril e maio.

“A ideia é descobrir os valores dos nossos poetas mirins, principalmente nas escolas públicas. Levar e valorizar a cultura, por meio da escrita e da poesia, é bastante importante. Precisamos tomar essa iniciativa”, disse o vereador Professor Samuel.

A proposta foi encaminhada para a 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Ainda durante a Sessão Ordinária desta quarta-feira, a vereadora Yomara Lins (Podemos) promoveu uma Tribuna Popular para debater políticas públicas voltadas à pessoa idosa. A iniciativa faz parte da programação do Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra os idosos.

“É com responsabilidade e sensibilidade que nós trouxemos essa tribuna para conscientizar toda a população sobre a importância do cuidado com o idoso, desse afeto com eles. O número de denúncias de crimes contra idosos tem aumentado bastante, e a nossa preocupação é com essa negligência”, disse a vereadora.