Família procura por adolescente de 14 anos desaparecido na Compensa

Douglas Matheus foi visto pela última vez no domingo (15), no bairro Compensa.

Manaus (AM) – O adolescente Douglas Matheus dos Santos da Silva, de 14 anos, está desaparecido desde o último domingo (15), quando foi visto pela última vez na rua Glauber Rocha, no bairro Compensa, zona Oeste da capital amazonense.

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulgou a imagem do jovem e solicita apoio da população para localizá-lo.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência. Basta ir até a delegacia mais próxima com os documentos pessoais da pessoa desaparecida, uma foto recente e informações sobre o local e as circunstâncias do desaparecimento.

📞 Informações podem ser repassadas pelos números:

📱 (92) 99962-2441 – Depca

📞 181 – Disque Denúncia da SSP-AM

O sigilo é garantido.

