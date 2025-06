Forças de segurança do AM recebem novas lanchas para reforço em operações fluviais

Equipamentos fluviais serão empregados já no Festival de Parintins 2025.

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) entregou, nesta quarta-feira (18), três novas lanchas destinadas às forças de segurança: uma para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), uma para a Polícia Civil (PC-AM) e uma lancha de transporte de tropa para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

As embarcações já começam a ser utilizadas na Operação Parintins 2025. A cerimônia de entrega ocorreu no porto da SSP-AM, localizado no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, destacou que o reforço logístico fortalece a atuação nas áreas ribeirinhas. “Isso permite levarmos segurança ao interior, combater o narcoterrorismo, proteger nossos povos tradicionais e a floresta. Tudo isso é fruto de investimento, com apoio do Governo Federal, via fundo a fundo”, afirmou.

Investimento federal e estrutura reforçada

Duas das lanchas foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça, totalizando R$ 2,7 milhões. A terceira unidade foi uma doação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Desde 2019, as forças estaduais já receberam oito lanchas blindadas, sete para transporte de tropa e uma de combate a incêndio. Entre as novas entregas, há uma lancha destinada a ações administrativas da PM.

Polícia Civil e combate ao narcotráfico

O delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, informou que a lancha será usada pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), com estrutura tecnológica adequada às demandas dos operadores.

“É um equipamento estratégico, que vai fortalecer o combate ao narcotráfico e reforçar a segurança durante o Festival de Parintins”, destacou.

Primeira lancha para transporte de tropa do CBMAM

A embarcação recebida pelo Corpo de Bombeiros é a primeira do tipo entregue à corporação. Com capacidade para 22 militares, além do condutor, a lancha será usada em missões de apoio tanto em longas distâncias quanto em áreas próximas à capital.

Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, o investimento amplia a atuação da corporação. “É um avanço no conforto dos militares, além de reforçar a estrutura em Manaus e no interior”, disse.

Leia mais:

Representantes das Forças de Segurança do Amazonas participam de reunião de alinhamento

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱