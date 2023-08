Representantes das Forças de Segurança do Amazonas participam de reunião de alinhamento

Na manhã desta terça-feira (1º), representantes das Forças de Segurança do Amazonas participaram de uma reunião, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), com o objetivo de alinhar medidas estratégicas para o fortalecimento de ações no Amazonas no combate à criminalidade, no segundo semestre deste ano.

Os integrantes também abordaram a questão de investimentos por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e, trataram sobre dois programas do Governo Federal que abrangem o Estado.

A reunião ocorreu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Participaram da reunião, o secretário de Estado de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur; o comandante-geral da Polícia Militar (PMAM), coronel Vinicíus Almeida; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleilso Muniz; o delegado geral-adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Guilherme Torres; o subcomandante-geral da PMAM, coronel Algenor Filho; o secretário-executivo de Estado de Segurança Pública, Coronel Anézio Paiva e demais integrantes do sistema de segurança pública.

“É uma reunião de fortalecimento das ações voltadas às operações policiais, bem como de alinhamento da aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública”, informou o titular da SSP-AM, General Carlos Alberto Mansur.

Durante a atividade foi abordada a execução orçamentária do recurso recebido pelo Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinado à PMAM, PC-AM, CBMAM e SSP-AM.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi pauta na reunião das forças de segurança. O Amazonas apresentou redução na maioria dos indicadores.

“Todos os indicadores que envolvem mortes violentas intencionais e crimes contra o patrimônio, o Estado do Amazonas teve redução. Então, isso é muito positivo. No final [da reunião] tivemos uma discussão, um debate das ações continuadas, das novas ações para o combate à criminalidade, principalmente o homicídio nesse segundo semestre”, destacou Mansur.

O titular da SSP-AM também apresentou os programas do Governo Federal que complementa e fortalece as ações de segurança no Estado. São eles: Programa de Ação na Segurança (PAS) – que engloba medidas para combater o tráfico de drogas, a violência nas escolas, o crime ambiental e a violência contra a mulher; além de proteger a região amazônica, o programa valoriza profissionais de segurança; apreende armas e munições ilegais; e desenvolve operações integradas entre forças policiais.

O outro programa apresentado foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), que se destina a articular ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas com a promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural.

Leia mais:

Afeam expande parceria com o Cetam para atender os egressos de cursos profissionalizantes

Preparatória para Cúpula da Amazônia debate futuro sustentável

Frans’ Café anuncia nova loja em Manaus