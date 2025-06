VÍDEO: Adolescente é flagrado em torre de telefonia atuando como olheiro do tráfico em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 13 anos foi flagrado por policiais militares no alto de uma torre de telefonia, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, atuando a serviço do crime organizado.

De acordo com vídeos gravados por um dos agentes, o garoto trabalhava como olheiro para traficantes da região, vigiando a movimentação policial e repassando informações sobre a presença de viaturas no bairro.

Os policiais também afirmam que a equipe recebeu denúncias de moradores, que relataram que ele chegou a cortar o sinal de cobertura da torre.

Ainda segundo o vídeo, o adolescente relatou que recebia R$ 400 por semana para realizar a função, com jornada das 18h às 3h da madrugada. Ao ser abordado, ele se recusou a informar seus dados pessoais, o que, segundo os militares, pode indicar que ele foi orientado a não fornecer informações às autoridades.

O caso foi registrado e deve ser encaminhado aos órgãos competentes de proteção à criança e ao adolescente, além das autoridades policiais para investigação do aliciamento de menores pelo tráfico de drogas.

