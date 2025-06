Dupla é presa em ‘laboratório’ de desmanche de celulares no Centro de Manaus

No local, foram apreendidas duas gavetas de chip com IMEI com restrição de roubo ou furto e um celular com restrição de roubo

Dois homens, de 37 e 43 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na quarta-feira (18), durante operação do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc). Eles são suspeitos de atuar em um “laboratório” de desmanche de celulares roubados, localizado na rua Doutor Moreira, no Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, a equipe recebeu denúncias indicando a existência de um local especializado no desmonte e modificação de aparelhos com restrição de roubo e furto. As informações incluíam a descrição física de um dos envolvidos.

Apreensão de peças e equipamentos

Ao chegar ao local, os policiais encontraram os dois suspeitos e fizeram uma busca na banca, onde apreenderam:

Carcaças, frentes e câmeras de celulares

Baterias e cabos flet

Gavetas de chip com IMEI restrito

Leitor biométrico, películas e bandejas de chip

Um notebook com programas de desbloqueio de aparelhos

Autuação em flagrante

Na sede do Nirc, a equipe confirmou que um dos celulares apreendidos possuía restrição por roubo, assim como duas gavetas de chip associadas a IMEIs bloqueados.

Diante dos fatos, os dois homens foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

