Idoso é encontrado morto com corte no pescoço dentro de casa em Manaus

Um idoso identificado como Luiz Gonzaga, de aproximadamente 70 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta sexta-feira (20), na Rua Arara Cruz, no bairro Manoa, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o portão da residência aberto e populares na frente do imóvel.

Dentro da casa, o corpo do idoso estava caído no chão, coberto por um lençol. Ele apresentava um corte profundo no pescoço, e uma faca foi encontrada ao lado do corpo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas não compareceu ao local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) enviou uma equipe comandada pelo delegado Rodrigo Azevedo. Peritos criminais também estiveram na residência para realizar os procedimentos técnicos.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para exames. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não descarta nenhuma hipótese, incluindo homicídio ou suicídio.

