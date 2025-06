MP barra reserva de lugar nas filas do Bumbódromo e promete fiscalização rígida

Para disciplinar o acesso às Galeras do Bumbódromo e coibir práticas ilegais como a ocupação antecipada de espaços públicos e a venda de lugares nas filas, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) realizou, nesta sexta-feira (20), uma reunião com autoridades e representantes de associações folclóricas de Parintins. O encontro ocorreu no auditório das Promotorias de Justiça do município e reuniu órgãos municipais, estaduais e a empresa responsável pela montagem das tendas oficiais.

A reunião foi articulada pela Ouvidoria-Geral do MPAM e pelas 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Parintins, com participação dos promotores Ricardo Mitoso Borges, Ney Costa Alcântara e Marina Campos Maciel. Também participaram representantes da Prefeitura de Parintins, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), do 11º Batalhão da Polícia Militar, da Maná Produções e dos bois Garantido e Caprichoso.

O MPAM identificou que, em 2025, a fila para as Galeras começou com até 14 dias de antecedência do festival, com marcações irregulares usando cadeiras, caixotes, tendas improvisadas e pichações em calçadas. A situação gerou venda clandestina de lugares, brigas, insegurança e exclusão de idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e famílias com crianças.

“O objetivo é garantir um festival mais seguro e acessível para todos, tanto para a população local quanto para os visitantes. A partir do diálogo entre os órgãos, conseguimos alinhar medidas para evitar abusos e preservar o caráter popular do evento”, explicou o promotor Ricardo Mitoso.

Durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira, o MPAM anunciou as seguintes medidas:

Fim das filas antecipadas: A formação de filas será permitida apenas a partir das 10h do dia 27 de junho de 2025, data oficial de abertura do festival. Qualquer demarcação anterior será removida; Montagem oficial das tendas: A estrutura de apoio às filas será instalada no dia 25 de junho, exclusivamente pela empresa contratada. Nenhum brincante poderá ocupar o espaço antes disso; Fiscalização reforçada: A partir de 22 de junho, a Prefeitura e a Polícia Militar vão retirar objetos usados para reservar lugares. Os itens recolhidos ficarão disponíveis até 15 de julho na Secretaria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação (SMTCA). Os responsáveis poderão ser penalizados administrativamente; Campanha educativa: Uma campanha de conscientização será promovida nas redes sociais, imprensa local e com apoio de carros de som.

“Não será permitido reservar espaço com cadeiras, caixotes, papelões, tendas improvisadas, pintura no chão ou qualquer outro artifício, seja dentro ou fora das tendas oficiais”, alertou a promotora Marina Campos.

“Essa é uma festa popular. Queremos que todos participem, inclusive quem chega de longe. A sociedade precisa colaborar para impedir a venda de lugares e a violência nas filas”, reforçou o promotor Ney Alcântara.

Durante os três dias de festival, haverá fiscalização intensiva no entorno do Bumbódromo, com apoio da Polícia Militar, agentes de segurança e fiscais municipais. O objetivo é garantir um ambiente mais organizado, inclusivo e seguro para todos.

