Soldado do Exército é preso por matar homem a facadas em Tefé

Polícia investiga motivação do crime; vítima foi encontrada morta com golpes de faca dentro de casa, em Tefé

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta quinta-feira (19), o soldado do Exército Ruan Morais Valério, de 20 anos, pelo homicídio qualificado de Robson Borges Pires, de 38 anos. O crime ocorreu no domingo (16), em Tefé, município a 523 quilômetros de Manaus.

As investigações começaram quando o irmão da vítima procurou a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé e relatou ter encontrado Robson morto dentro de casa, com diversas perfurações causadas por golpes de arma branca.

Testemunhas contaram à polícia que viram Robson entrando na residência acompanhado de outro homem, identificado posteriormente como Ruan.

“As testemunhas contaram que a vítima entrou em casa com um homem, que depois identificamos como Ruan. Eles teriam se encontrado para usar drogas. Horas depois, Ruan foi visto saindo do imóvel, e em seguida, vizinhos encontraram Robson morto dentro da residência”, disse a delegada Mariane Menezes.

Ruan foi preso no momento em que se apresentou à delegacia, acompanhado por oficiais do Exército.

“A prisão aconteceu no momento em que ele foi apresentado na delegacia por oficiais do Exército Brasileiro, já que é soldado das Forças Armadas”, afirmou a delegada.

A motivação do crime ainda é desconhecida.

“A motivação do crime ainda não está clara, por isso seguimos com as investigações”, completou.

Ruan Morais Valério está custodiado em uma instalação prisional militar em Tefé e responderá por homicídio qualificado.

Leia mais

Soldado do Exército morre ao cair de motocicleta a caminho de quartel em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱