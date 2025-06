Bolsonaro realiza exames após mal-estar durante viagem a Goiás

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao hospital na manhã deste sábado (21), em Brasília, para realizar exames médicos. A ida à unidade de saúde ocorre após ele apresentar mal-estar durante compromissos políticos em Goiás, na sexta-feira (20), onde relatou enjoo e desconforto estomacal.

De acordo com pessoas próximas, Bolsonaro apresentou sintomas como vômitos frequentes e soluços. Ainda durante o evento, ele precisou interromper a participação e retornar à capital federal, onde passou o restante do dia em repouso. A pressão arterial chegou a atingir 14 por 9.

Na véspera, quinta-feira (19), o ex-presidente já demonstrava sinais de que não estava bem. Durante cerimônia em que recebeu o título de cidadão goianiense, chegou a afirmar publicamente que estava enfrentando sintomas gástricos intensos.

“Me desculpem, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia”, declarou, entre soluços.

O mal-estar acontece cerca de dois meses após Bolsonaro ter passado por uma nova cirurgia abdominal. Desde o atentado sofrido em 2018, durante a campanha eleitoral, ele já foi submetido a sete cirurgias e segue lidando com complicações intestinais.

Bolsonaro desembarcou em Goiás na quinta-feira, onde se encontrou com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), no Palácio das Esmeraldas. Também participou de encontros com lideranças locais e aliados do PL. Foi sua primeira visita ao estado desde as eleições municipais de 2024, marcadas por desentendimentos entre ele e Caiado.

Apesar de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o nome de Bolsonaro continua influente entre políticos da direita. Já Ronaldo Caiado tenta se firmar como uma alternativa do campo conservador para a disputa presidencial de 2026. Segundo interlocutores, porém, a reunião entre os dois teve foco regional, com atenção voltada à reorganização política no estado.

*Com informações do O Globo

