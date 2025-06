Produtor rural baleado por amigo morre após 10 dias internado

Ele foi baleado por um disparo de rifle durante uma discussão com um amigo

O produtor rural Alexandre Matias Casagrande, de 54 anos, morreu no sábado (21), em Goiânia, após passar mais de 10 dias internado. Ele foi baleado por um disparo de rifle durante uma discussão com um amigo e antigo parceiro de trabalho, segundo o delegado Ramon Queiroz.

O incidente ocorreu no dia 7 de junho, em Israelândia, região oeste de Goiás. A defesa do suspeito não respondeu ao contato até a publicação desta reportagem.

Em um post nas redes sociais, a filha de Alexandre, Giovana Casagrande, anunciou a morte do pai e informou que o velório será no domingo (22) e o enterro na segunda-feira (23), em Marília, São Paulo. “Hoje me sobra uma cadeira vazia, uma saudade intensa e um buraco que nunca será preenchido,” escreveu Giovana.

Confusão

O delegado informou que o suspeito foi preso e pode responder por homicídio qualificado. Segundo o depoimento, houve uma discussão com troca de xingamentos, e o suspeito, após se retirar para o carro, retornou armado e disparou. Ele prestou depoimento na delegacia no dia 17 e foi liberado, mas foi preso preventivamente no dia 20, após conclusão da investigação.

Nas redes sociais, Giovana expressou o orgulho que sente pelo pai e a dor pela ausência dele nos momentos importantes da família. “Arrancado antes de entrar comigo na igreja, de segurar os seus netos, de criar meu irmão mais novo até que ele pudesse ter tanto orgulho do pai quanto eu tenho hoje,” escreveu.

Ela se despediu dizendo: “O senhor era meu pai, meu herói, minha referência de força […] Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Descanse em paz, Papi Papito.”

(*) Com informações do g1

Leia mais:Homem é espancado por se recusar a comprar droga para ‘amigo’ em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱