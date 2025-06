Amazonas avança em inovação e ocupa 11º lugar em competitividade

No ranking 2025 de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), o Amazonas ficou em 11º lugar entre os estados do país. Já Manaus ocupou o 191º lugar entre os municípios.

Entre os estados do Norte, o Amazonas lidera no quesito competição. Logo atrás, aparecem Tocantins (15º), Rondônia (16º), Acre (25º), Pará (26°), Roraima (27°) e Amapá (28°).

O relatório avaliou as 26 unidades federais mais o Distrito Federal e usou quesitos como infraestrutura, educação, segurança e solidez fiscal para montar o ranking.

Amazonas aparece em 11° lugar no ranking de competitividade – Foto: Reprodução/CLP

O Amazonas se destacou principalmente em inovação (3º), solidez fiscal (4º) e segurança pública (7°). Também avançou em sustentabilidade ambiental (8º), potencial de mercado (14°), educação (22º) e infraestrutura (26°).

Para o CLP, a competição entre os estados é importante para melhorar os serviços públicos e fomentar a economia.

Em relação à lista dos municípios mais competitivos, Manaus subiu 18 posições e alcançou a 191ª posição. Na região Norte, Manaus ocupa a segunda posição atrás de Palmas, em Tocantins. Em terceiro lugar aparece Ji-Paraná (RO), Rio Branco (AC) e Cacoal (RO).

