Dia Livre de Impostos em Manaus

CDL Jovem Manaus promove ação com combustível abaixo do preço de custo e descontos especiais nesta quinta-feira.

Manaus (AM) – A CDL Jovem Manaus realiza, nesta quinta-feira (28), a 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), campanha nacional que busca conscientizar a população sobre os impactos da alta carga tributária no Brasil. Como destaque da edição de 2026, motoristas poderão abastecer gasolina a R$ 5,99 o litro no Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista.

A ação vai disponibilizar cinco mil litros de combustível com preço reduzido, sem o repasse de parte dos impostos ao consumidor. Além disso, o abastecimento terá limite de R$ 100 por carro e R$ 50 por motocicleta. A venda acontecerá enquanto durar o estoque disponível.

Gasolina a R$ 5,99 deve movimentar Manaus

A expectativa da organização é de grande movimentação no local ao longo do dia. Afinal, a diferença entre o preço comercializado normalmente e o valor ofertado na campanha evidencia o peso da carga tributária sobre os combustíveis.

Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Douglas Aguiar, o objetivo da campanha vai além do desconto oferecido aos consumidores.

“O combustível é um dos itens que mais demonstram o impacto dos impostos no dia a dia do consumidor. Com essa ação, conseguimos mostrar, de forma prática, quanto os tributos influenciam no preço final pago pela população”, destacou.

Dia Livre de Impostos acontece em todo o Brasil

O Dia Livre de Impostos é um movimento nacional coordenado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pela CDL Jovem.

Durante a campanha, empresas de diversos segmentos comercializam produtos e serviços sem o repasse de parte dos tributos. Dessa forma, os consumidores conseguem visualizar na prática o impacto dos impostos no valor final das mercadorias.

Além disso, o movimento também busca ampliar o debate sobre simplificação tributária, poder de compra da população e desenvolvimento econômico.

Mais de 50 lojas participam da campanha

Em Manaus, a edição de 2026 contará com mais de 25 empresas e cerca de 50 lojas participantes.

A CDL Jovem Manaus informou ainda que divulgará, ao longo da semana, novas ações e a lista completa das empresas participantes da campanha na capital amazonense.

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