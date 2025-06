Motoqueiro tenta ultrapassagem, colide com caminhão e morre em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista ainda não identificado morreu na manhã desta quarta-feira (24) após colidir com um caminhão de limpeza urbana na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Este foi o segundo acidente fatal envolvendo motocicletas registrado na cidade apenas nesta manhã.

De acordo com testemunhas, a vítima trabalhava como mototaxista de aplicativo e teria tentado ultrapassar um veículo quando perdeu o controle da moto e bateu contra o chamado “vassourão”, caminhão usado em serviços de varrição e limpeza viária.

O impacto da colisão foi fatal. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O acidente provocou congestionamento na avenida Coronel Teixeira, uma das vias mais movimentadas da capital amazonense. A perícia foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente.

Outro acidente fatal

Ainda na manhã desta quarta-feira (24), Deivid Santana Fernando, de 23 anos, morreu e a esposa dele ficou ferida após um acidente de moto na Avenida André Araújo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas relataram que ele perdeu o controle da motocicleta e bateu no canteiro central da avenida. Profissionais do Samu tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mulher, que estava na garupa, sofreu ferimentos e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, no bairro Coroado. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dela.

Leia mais:

Motociclista morre e esposa fica ferida após acidente no Aleixo, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱