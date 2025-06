Barroso prestigia Festival de Parintins e visita comunidades ribeirinhas

Durante as apresentações dos bumbás, o ministro presenciou pedidos de demarcação de terras indígenas, que hoje, está em pauta no Supremo

Parintins (AM) – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, assistiu à primeira noite do Festival Folclórico de Parintins nesta sexta-feira (27), ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima, e outras autoridades. Em sua visita à ilha, Barroso prestigiou o maior espetáculo a céu aberto do país e conheceu de perto a tradição cultural dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Na manhã deste sábado (28) ele fez um passeio de lancha pelos lagos Macurani e Parananema na cidade antes de retornar a Brasília. Luiz Roberto Barroso estava acompanhado do ministro amazonense Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Jomar Fernandes.

Durante as apresentações dos bumbás, o ministro presenciou pedidos de demarcação de terras indígenas, que hoje, está em pauta no Supremo sob a discussão do marco temporal.

(Foto: Divulgação/TJAM)

Durante o trajeto, o grupo navegou por uma área que expõe o forte contraste social da cidade: de um lado, os iates de luxo ancorados para o Festival de Parintins; do outro, bairros como Itaúna e Paulo Corrêa, entre os mais pobres da região. Apesar de ter uma lancha à disposição, Barroso escolheu uma embarcação simples para o passeio.

Visita acontece após julgamento polêmico sobre redes sociais

A passagem do ministro por Parintins ocorre poucos dias depois de o STF formar maioria em julgamento que estabelece a possibilidade de responsabilizar big techs por conteúdos gerados por terceiros em suas plataformas.

A medida foi defendida por Barroso e criticada por diversos setores da sociedade, que apontam riscos à liberdade de expressão e temem a criação de mecanismos de censura indireta.

O caso tem mobilizado juristas, entidades de defesa digital e usuários das redes, que consideram que a decisão amplia de forma preocupante o controle do Estado sobre o ambiente digital no país.

Leia mais:

‘Anistia é perdão, o que aconteceu em 8/1 é imperdoável’, diz Barroso

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱