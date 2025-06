Coreia do Norte inaugura resort de luxo à beira-mar

Complexo turístico construído por ordem de Kim Jong-un será aberto apenas para norte-coreanos e reforça contraste com a realidade do país

Um luxuoso resort à beira-mar, construído sob ordens diretas do líder norte-coreano Kim Jong-un, tem chamado atenção pela grandiosidade e pelo contraste com a realidade econômica do país. Com inauguração prevista para os próximos dias, o complexo turístico será, inicialmente, exclusivo para a população local.

Complexo à beira-mar tem estrutura para 20 mil pessoas

Localizado em uma faixa de quatro quilômetros à beira do mar, o balneário abriga hotéis de alto padrão, restaurantes, centros comerciais, áreas de lazer e até um parque aquático. O local tem capacidade para receber até 20 mil pessoas ao mesmo tempo, segundo as autoridades norte-coreanas.

A mídia estatal divulgou imagens aéreas do empreendimento e mostrou a primeira-dama Ri Sol-ju reaparecendo ao lado de Kim Jong-un durante uma inspeção ao local — um retorno após um longo período fora dos holofotes públicos.

Vitrine de prosperidade em meio ao isolamento

O investimento bilionário no projeto demonstra o esforço do regime de Kim em projetar uma imagem de desenvolvimento e prosperidade. O resort contrasta fortemente com a dura realidade enfrentada por grande parte da população norte-coreana, que convive com escassez de alimentos e restrições econômicas.

Apesar da aparência moderna e da estrutura imponente, o resort permanecerá fechado a estrangeiros, sem previsão de abertura para turistas internacionais. A medida reforça a postura isolacionista do governo norte-coreano e seu controle rígido sobre a entrada de visitantes externos.

