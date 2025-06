Última noite do Festival de Parintins promete emoção e disputa

Neste domingo (29), o último dia do Festival de Parintins 2025 promete ser histórico. Mesmo quem não embarcou para a Ilha Tupinambarana poderá viver toda a emoção dos bois-bumbás com eventos espalhados por Parintins, Manaus e também com transmissões online.

Onde assistir em Parintins

Panavueiro Fest : acontece ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a partir das 17h , com atrações locais e entrada gratuita .

: acontece ao lado da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a partir das , com atrações locais e . Parintins Fun Fest: realizado na Praça Digital Cristo Redentor, começa às 15h e contará com telão, animação e torcida acirrada.

Programação em Manaus

Em Manaus, o Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, será o ponto de encontro dos torcedores. A festa pública começa às 20h, com um grande telão e transmissão ao vivo do espetáculo, unindo os fãs do Caprichoso e do Garantido em um só espaço.

Outros pontos de torcida

Para quem prefere um ambiente mais exclusivo:

Torcedores do Garantido se reúnem no Da Baixa Bar , com entrada a R$ 20 por noite .

se reúnem no , com entrada a . Caprichosos marcam presença no Bar do Lourinho, a partir das 18h.

