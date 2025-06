Manaus terá Polícia Municipal e novo concurso com 500 vagas

Manaus (AM) – A segurança pública da capital entra em nova fase. Nesta segunda-feira (30/06), o prefeito David Almeida visitou a maior base da Guarda Municipal, no bairro São José, zona Leste da cidade, e anunciou medidas que vão reestruturar e fortalecer a corporação, que passará a ser chamada oficialmente de Polícia Municipal de Manaus.

Durante a visita à Base Leste — símbolo da nova fase da corporação — o prefeito destacou o plano de ampliação da presença da guarda nas ruas, com foco em profissionalização, equipamentos e mais efetivo. A mudança integra o programa “Manaus Segura”, eixo prioritário da atual gestão para a segurança urbana.

“Estamos estruturando a nossa guarda para que ela atue com mais força, presença e preparo em toda a cidade. A Base Leste é símbolo desse avanço e, muito em breve, teremos uma Polícia Municipal mais robusta para apoiar na segurança da nossa população”, afirmou David Almeida.

Novos agentes e concurso público em 2026

Além da nova identidade da corporação, David Almeida também anunciou a formação de 30 novos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além do início de um novo curso para 150 candidatos do cadastro reserva, com início marcado para 19 de agosto.

A principal novidade é a realização de um concurso público com 500 vagas para novos policiais municipais em 2026. O objetivo é reforçar o efetivo e ampliar a atuação da nova Polícia Municipal em todas as zonas de Manaus, com foco em prevenção, patrulhamento e apoio às demais forças de segurança.

“Estamos preparando, treinando e estruturando. A Prefeitura de Manaus está fazendo sua parte e vai continuar investindo para oferecer mais segurança e tranquilidade para as famílias da nossa cidade”, completou o prefeito.

De Guarda a Polícia: o novo modelo de segurança urbana

A transição da Guarda Municipal para Polícia Municipal de Manaus representa mais do que uma troca de nome. A mudança inclui a ampliação das atribuições dos agentes, a integração com sistemas de monitoramento e inteligência, e a instalação de novas bases operacionais em pontos estratégicos da cidade.

A nova Polícia Municipal terá maior presença nas ruas, atuando tanto na proteção do patrimônio público quanto na prevenção de crimes e apoio a operações conjuntas com a Polícia Militar e outros órgãos.

Segundo a Prefeitura, a transformação se baseia em modelos adotados por outras grandes capitais, com foco em eficiência, proximidade com a comunidade e atuação preventiva nas áreas de maior vulnerabilidade.

A Base Leste, que recebeu a visita do prefeito, será o centro de referência desse novo modelo. Com instalações ampliadas e capacidade de resposta estratégica para a zona Leste, a unidade já opera com equipes especializadas e deve servir de modelo para outras bases da futura Polícia Municipal.

