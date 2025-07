Rafinha confirma presença no Jogo das Estrelas com Ronaldinho em Manaus

Ex-lateral do Flamengo e Bayern se une a Ronaldinho em evento beneficente no dia 19 de julho, na Arena da Amazônia, com ingressos promocionais e descontos para torcedores locais.

Manaus (AM) – Rafinha, ex-lateral do Flamengo e do Bayern de Munique, é mais um nome confirmado no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho, que será realizado no próximo dia 19 de julho, às 15h30, na Arena da Amazônia, em Manaus.

O craque anunciou sua participação por meio de um vídeo nas redes sociais, onde envia um recado direto aos torcedores da capital amazonense.

“Alô, povo de Manaus! Beijo no coração de vocês. Passando para avisar que dia 19 de julho eu estarei presente no Jogo das Estrelas do meu amigo Ronaldinho Gaúcho. A gente se vê lá!”, disse Rafinha.

Evento beneficente

O evento terá caráter beneficente: os alimentos não perecíveis arrecadados com a venda dos ingressos serão doados à Fazenda da Esperança, instituição que atua no acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social e com dependência química.

Segundo os organizadores, mais de 200 toneladas de alimentos terminaram arrecadadas em edições anteriores do evento.

Além de Ronaldinho e Rafinha, o Jogo das Estrelas contará com nomes consagrados do futebol brasileiro, como Léo Moura, Maicon, Zinho, Aloísio Chulapa, André Santos, Ronaldo Angelim, Aldair e outros craques.

Estrelas de outras modalidades também estarão presentes, como o pugilista Popó, além da participação do irreverente árbitro Margarida.

Os ingressos para o público geral estão disponíveis no site oficial do evento: www.jogodoronaldinho.com.br. Torcedores dos clubes amazonenses Nacional, Amazonas, São Raimundo e Fast têm direito a 10% de desconto na compra, basta comparecer a uma loja das Óticas Diniz com a camisa do time para garantir o benefício.

Crianças de até 7 anos não pagam ingresso, desde que estejam acompanhadas de um responsável.

A expectativa dos organizadores é de que esta edição do Jogo das Estrelas em Manaus seja uma das maiores já realizadas no Norte do país, reunindo entretenimento, solidariedade e nostalgia em um só lugar.

Serviço:

Data: 19 de julho de 2025

Horário: 15h30

Local: Arena da Amazônia – Manaus (AM)

Ingressos: www.jogodoronaldinho.com.br

Desconto: 10% nas Óticas Diniz com a camisa de clubes locais



