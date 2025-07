Homem agride ex-companheira com gargalo de garrafa e fere bebê em Manaus

Manaus (AM) – Ramon Costa de Souza está sendo procurado pela polícia após agredir violentamente a ex-companheira, Jéssica Martins Lima, com um gargalo de garrafa, e ferir a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses.

Segundo informações de testemunhas, Jéssica estava no apartamento de um amigo quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que invadiu o local e passou a atacá-la com golpes no pescoço e nas costas, enquanto ela segurava a filha no colo.

Durante a agressão, o amigo tentou defender Jéssica e entrou em luta corporal com Ramon, mas também foi atingido e acabou desmaiando após ser ferido.

A vítima foi encontrada gravemente ferida, com a bebê ainda em seus braços, chorando. Ambas foram levadas inicialmente ao SPA do São Raimundo, mas, devido à gravidade dos ferimentos de Jéssica, ela precisou ser transferida para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, no bairro Coroado, zona Leste da cidade.

Até o momento, Ramon Costa permanece foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Militar ou Civil.

O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio e lesão corporal contra criança. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

