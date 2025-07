Coari Bowl reúne 700 pessoas e celebra inclusão pelo esporte

Festival de Flag Football mobiliza crianças, jovens e famílias em evento que destaca educação e cidadania em Coari, no Amazonas

A cidade de Coari, no interior do Amazonas, recebeu no último fim de semana o Festival de Flag Football – Coari Bowl, considerado um dos maiores eventos esportivos da região. O evento envolveu mais de 700 pessoas, entre crianças, adolescentes, professores, voluntários e familiares.

Esporte como ferramenta de inclusão social

Ao todo, 12 times participaram das disputas nas categorias Sub-12 e Sub-14, com jogos intensos e cheios de emoção. O clima foi de empolgação e espírito coletivo, reforçando valores como respeito, disciplina e cooperação.

As equipes traziam nomes criativos, como Raptors, Panthers, Tritões, Tucunas, Titans, Fire, Tigers, Boiunas, Conquistadores e os destaques do festival, os AutoBots, representantes da EBAI.

Com uma campanha impecável, os AutoBots conquistaram o título nas duas categorias e levaram o troféu duplo, enchendo de orgulho a comunidade escolar.

Estrutura organizada e apoio da Petrobras

O festival contou com uma estrutura segura e bem planejada:

Cronograma rigoroso de partidas

Intervalo para almoço coletivo

Premiação com destaque para atletas e equipes

Uniformes, equipamentos e arbitragem garantidos pela Petrobras

Esse suporte foi essencial para o sucesso do evento, que uniu esporte, lazer e educação de forma exemplar.

Projeto AEVA impacta a vida de jovens em Coari

O projeto AEVA – Esporte, Educação e Inclusão já beneficia mais de 550 crianças e jovens no município, com ações regulares nas modalidades de judô, xadrez e flag football.

Para a equipe da AEVA, o Coari Bowl representa o compromisso com a formação cidadã e o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública.

“O sucesso do Coari Bowl reafirma o poder do esporte como ferramenta de transformação social e mostra que, com investimento e propósito, é possível construir um futuro mais justo e promissor para todos.”

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Projeto social leva esporte e educação a jovens de Coari

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱