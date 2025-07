Garantido realiza Festa da Vitória neste sábado em Manaus

Evento celebra título do 58º Festival de Parintins e acontece no Sambódromo com entrada gratuita

O Boi Bumbá Garantido realiza neste sábado (5), em Manaus, a tradicional Festa da Vitória. O evento celebra a conquista do título no 58º Festival Folclórico de Parintins, e acontece no Sambódromo, localizado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, com entrada gratuita. A programação é organizada pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG).

A festa promete reunir torcedores e simpatizantes do Boi da Baixa do São José em uma noite de comemoração com apresentações musicais, batucada e celebrações à cultura popular amazonense.

Título garantido com o Boi do Povão

O Garantido foi o grande vencedor do festival realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, na ilha de Parintins. A apuração dos votos ocorreu na segunda-feira (30), no Bumbódromo, e foi marcada por emoção e expectativa entre os torcedores dos bois.

Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o vermelho e branco encantou o público e os jurados com três noites de espetáculos que abordaram ancestralidade, resistência, cultura e política, unindo tradição e inovação.

O Garantido somou 1.259,1 pontos, superando por uma margem apertada o Boi Caprichoso, que alcançou 1.258,6 pontos e buscava o tetracampeonato.

Programação e expectativas

A expectativa é que torcedores compareçam ao sambódromo neste sábado para prestigiar o Boi Garantido, que retorna à capital trazendo consigo o orgulho e a emoção da vitória.

A programação completa do evento será divulgada pelo MAG nas redes sociais. O evento está previsto para começar às 21h.

