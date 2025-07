Morre em Manaus Vander Góes, irmão de Fred Góes e procurador da Aleam

O procurador-geral adjunto da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Dr. Vander Laan Reis Góes, morreu na noite de terça-feira (1º), aos 75 anos.

Ele era irmão de Fred Góes, presidente do Boi-Bumbá Garantido, que dedicou a vitória do bumbá ao procurador. Segundo Fred, Vander enfrentava problemas cardíacos, que se agravaram nos últimos dias.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira (2), no auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam, das 9h às 16h. Em seguida, o corpo será trasladado para Parintins, onde será sepultado.

Homenagens

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, em nome dos 24 deputadas e deputados estaduais e todos os servidores da Casa, se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável.

O prefeito de Manaus, David Almeida, se manifestou ressaltando a importância do legado deixado por Vander Góes. “Ele foi um exemplo de servidor público, um homem íntegro e respeitado, cuja presença marcava os corredores da Aleam com serenidade e sabedoria. Convivi com ele por muitos anos como deputado e presidente da Casa, e guardo com carinho sua postura ética e sua dedicação incansável. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que, assim como eu, tiveram a honra de conhecê-lo”, disse.

O Boi Garantido também se manifestou por meio de nota, destacando que Dr. Vander foi diretor jurídico do bumbá vermelho e branco por duas décadas.

“Vander era marido de Neci Coes, irmão do presidente Fred Goes e pai de Beatriz, Vander e Raul, atual diretor jurídico do nosso boi. Ele viveu o boi desde sua infância e contribuiu para a consolidação do festival deixando como legado o amor incondicional ao Boi Garantido. Que sua passagem seja serena e que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos”, diz a nota.

