Funeral e velório de atacante do Liverpool têm datas confirmadas

O velório do atacante português Diogo Jota, astro do Liverpool, e do irmão André Silva será realizado na Igreja Matriz de Gondomar, região metropolitana do Porto, em Portugal. A cerimônia terá início nesta sexta-feira (4), embora o horário ainda não tenha sido confirmado.

O funeral está marcado para sábado (5), às 10h no horário local (6h de Brasília).

Os corpos permanecem em Zamora, na Espanha, onde foram reconhecidos por familiares e aguardam liberação para transporte até Portugal. Segundo a CNN Portugal, essa transferência impede a confirmação exata do início do velório.

Acidente trágico comove o mundo do futebol

Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25, morreram na madrugada desta quinta-feira (3) em um acidente de carro na autoestrada A-52, na província de Zamora, Espanha. Os irmãos viajavam em um Lamborghini quando, por volta de 0h30 (19h30 de Brasília), o pneu do veículo estourou durante uma ultrapassagem, provocando a perda de controle e o acidente.

Testemunhas acionaram imediatamente a Guarda Civil, equipes médicas e o Corpo de Bombeiros, mas ambos foram encontrados já sem vida no interior do veículo, que ficou carbonizado.

Identificação e motivo da viagem

As autoridades identificaram as vítimas pelos documentos encontrados no local. Pela gravidade dos ferimentos, será necessário ainda realizar testes de DNA para confirmar formalmente as identidades.

Diogo Jota estava a caminho da Inglaterra para se reapresentar ao Liverpool. Por orientação médica, ele evitou viajar de avião após ter passado recentemente por uma cirurgia no pulmão. A equipe médica recomendou que seguisse de carro até Santander, próximo a Bilbao, de onde embarcaria de navio rumo ao Reino Unido.

