Líder de facção que atuava em presídios de Manaus é preso em Maceió

O homem é apontado como um dos principais responsáveis pela logística criminosa no sistema prisional do Amazonas.

Líder de facção que atuava na organização criminosa dentro dos presídios de Manaus foi preso em Maceió, em Alagoas, na quarta-feira (3), durante a 4ª fase da Operação Torre, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM).

O homem é apontado como um dos principais responsáveis pela logística criminosa no sistema prisional do Amazonas, sendo responsável por repassar ordens da liderança, articular a comunicação entre presos e promover a distribuição de recursos ilícitos entre os internos. Na estrutura da organização, ele exercia a função de gerente dentro da unidade prisional, com forte influência sobre os demais detentos.

A operação teve como alvos o cumprimento de um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, ambos realizados na capital alagoana. A ação faz parte de uma investigação que apura a atuação de facções criminosas com base em Manaus, com tentáculos em outros estados.

A ofensiva foi realizada de forma integrada entre a FICCO/AM e a Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas.

A FICCO/AM é composta por órgãos das esferas federal, estadual e municipal, entre eles:

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Polícia Civil do Amazonas

Polícia Militar do Amazonas

Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência

Secretaria de Administração Penitenciária

Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

A força-tarefa tem como foco o combate ao crime organizado e à criminalidade violenta, por meio de ações conjuntas e de inteligência integrada.

Leia mais:

Motorista que atropelou atletas em Manaus tem prisão convertida em preventiva

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱