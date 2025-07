Membro de grupo criminoso é preso por envolvimento em série de roubos em Manaus

O membro de uma quadrilha especializada em roubos de celulares foi preso, nesta quarta-feira (2), durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizada por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (Nirc), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM). Outros quatro suspeitos também foram capturados em ações simultâneas nas zonas Norte e Leste de Manaus.

O grupo é suspeito de envolvimento em mais de 20 roubos praticados em diversas regiões da capital. Entre os presos estão Célio Marinho Cruz, José Raimundo Mendonça de Oliveira Junior (25), Matheus Ribeiro Barbosa (29), Raisemberg Souza dos Santos (30) e Roberth Ailton Morais de Souza (22).

Segundo a PC-AM, o grupo vinha sendo monitorado há cerca de sete dias. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, os agentes apreenderam 37 celulares roubados, uma motocicleta, armas, drogas e centenas de carcaças de aparelhos desmontados.

“Essas prisões são uma resposta à sociedade, que sofre diariamente com esse tipo de violência, especialmente no transporte público. Tiramos de circulação um grupo que causava medo e prejuízo à população”, afirmou o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres.

Ação rápida e violenta

As investigações começaram após três vítimas relatarem à polícia assaltos violentos cometidos de madrugada, por volta das 4h. As abordagens envolviam agressões físicas com tapas e coronhadas, o que chamou a atenção dos investigadores pelo padrão repetido.

“A partir dos relatos, conseguimos identificar os autores. Em sete dias, mapeamos mais de 20 boletins de ocorrência relacionados a eles, com indícios de que roubavam entre 15 e 20 celulares por dia”, explicou o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc.

Além dos três envolvidos diretamente nos roubos, dois outros integrantes atuavam na receptação e desmanche dos aparelhos, operando em uma suposta assistência técnica clandestina.

Operação coordenada

O delegado Juan Valério, da Core-AM, destacou que a ação exigiu planejamento ágil, já que os alvos estavam em bairros distintos e precisavam ser detidos simultaneamente.

“Foi uma operação bem coordenada. Mesmo com o tempo curto, conseguimos capturar todos. A população pode ter a certeza de que estamos atentos e preparados para combater esse tipo de crime”, reforçou.

Material apreendido com o grupo:

37 celulares roubados

424 carcaças de celulares

1 motocicleta

1 revólver

1 simulacro de arma de fogo

Munições

Porções de oxi e cocaína

Balança de precisão

Crimes e responsabilização

Os presos vão responder por roubo majorado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, recepção e associação criminosa. Todos passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

