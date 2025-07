Polícia prende traficante condenado e apreende munição no interior do AM

Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru prenderam, na última terça-feira (24), Mateus de Souza Severino, condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Morada do Sol, no interior do Amazonas.

Durante a ação, os agentes flagraram Mateus com 58 munições de calibre 38 e um carregador de pistola, o que resultou em uma nova autuação por posse ilegal de munição.

De acordo com o delegado John Castilho, a equipe investigava um grupo criminoso ligado ao tráfico na região. “Localizamos o endereço onde Mateus estava morando e, ao cumprir a ordem judicial, apreendemos as munições. A prisão representa um golpe importante contra o crime organizado local”, afirmou.

Situação judicial

A Justiça da comarca de Beruri havia expedido o mandado de prisão. Após ser detido, Mateus foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça, respondendo pela pena anterior e pelo novo crime.

